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#ليبيا_الآن | تفقّد عميد بلدية #جنزور أعمال شركة المياه والصرف الصحي لتطوير وص…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تفقّد عميد بلدية #جنزور أعمال شركة المياه والصرف الصحي لتطوير وصيانة المحطة الرئيسية رقم واحد (الدعوكي)، الخاصة بضخ مياه المجاري والأمطار، إستعدادًا لفصل الشتاء.




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