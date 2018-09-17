ليبيا_الآن | تفقّد عميد بلدية #جنزور أعمال شركة المياه والصرف الصحي لتطوير وص…

#ليبيا_الآن | تفقّد عميد بلدية #جنزور أعمال شركة المياه والصرف الصحي لتطوير وصيانة المحطة الرئيسية رقم واحد (الدعوكي)، الخاصة بضخ مياه المجاري والأمطار، إستعدادًا لفصل الشتاء.
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