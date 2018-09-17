#ليبيا_الآن | أشرف الحرس البلدي #عين_زارة على توزيع الدقيق على 11 مخبز عامل في البلدية، بكمية 200 كيس عبوة 50 كيلو للمخبز، على أن تتم متابعة التزام المخابز بالتسعيرة المخصصة والوزن المُحدد من لجنة الأزمة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | حذّرت منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك من تناول عدد من المواد…
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن | زار عميد بلدية ترهونة مركز إجراء امتحانات قبول الطلبة التابعين لل…
تم النشر منذُ 37 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_أخبار وزير الداخلية عبد السلام عاشور يكلف، الاثنين، العميد خالد عبدو زه…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#الرائد_أخبار وزير الداخلية عبد السلام عاشور يكلف، الاثنين، العميد خالد عبدو زه…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك