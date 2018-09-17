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#ليبيا_الآن | أشرف الحرس البلدي #عين_زارة على توزيع الدقيق على 11 مخبز عامل في…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أشرف الحرس البلدي #عين_زارة على توزيع الدقيق على 11 مخبز عامل في البلدية، بكمية 200 كيس عبوة 50 كيلو للمخبز، على أن تتم متابعة التزام المخابز بالتسعيرة المخصصة والوزن المُحدد من لجنة الأزمة.




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