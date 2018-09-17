عاجل

#ليبيا_الآن | زار عميد بلدية ترهونة مركز إجراء امتحانات قبول الطلبة التابعين لل…

تم النشر منذُ 36 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار عميد بلدية ترهونة مركز إجراء امتحانات قبول الطلبة التابعين للجنة الفرعية #ترهونة لقبول طلبة معهد النفط، لمتابعة سير الإمتحانات.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك