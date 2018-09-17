ليبيا_الآن | زار عميد بلدية ترهونة مركز إجراء امتحانات قبول الطلبة التابعين لل…

#ليبيا_الآن | زار عميد بلدية ترهونة مركز إجراء امتحانات قبول الطلبة التابعين للجنة الفرعية #ترهونة لقبول طلبة معهد النفط، لمتابعة سير الإمتحانات.
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