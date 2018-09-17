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#ليبيا_الآن | حذّرت منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك من تناول عدد من المواد…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | حذّرت منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك من تناول عدد من المواد الغذائية والعصائر و المشروبات التي تحتوي على ألوان محظورة، لما قد تسببه من خطر الاصابه بامراض الحساسية والامراض الخبيثة المسرطنة.








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