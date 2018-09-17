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#ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس البلدي #سرت المكلف بملف الاقتصاد ابراهيم امليطا…

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس البلدي #سرت المكلف بملف الاقتصاد ابراهيم امليطان مع مكتب تفتيش وحماية المستهلك في مراقبة اقتصاد سرت، لبحث استعدادت الاجراءات التي يقوم بها المكتب بالتنسيق مع الحرس البلدي وقوة حماية وتأمين سرت ودورهم في مراقبة المخابز ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية.


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