ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس البلدي #سرت المكلف بملف الاقتصاد ابراهيم امليطا…

#ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس البلدي #سرت المكلف بملف الاقتصاد ابراهيم امليطان مع مكتب تفتيش وحماية المستهلك في مراقبة اقتصاد سرت، لبحث استعدادت الاجراءات التي يقوم بها المكتب بالتنسيق مع الحرس البلدي وقوة حماية وتأمين سرت ودورهم في مراقبة المخابز ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية.
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