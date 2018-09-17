#ليبيا_الآن | قام فريق الإسعاف والطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع #زوارة بتقديم الإسعافات الأولية لمهاجرين غير شرعيين، وتم نقل بعض النساء الحوامل إلى مستشفى زوارة البحري لإجراء بعض الفحوصات الطبية.







