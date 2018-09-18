#ليبيا_الآن| طلبت إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، أمس الأثنين، من جميع العاملين بديوان وزارة الصحة بحكومة الوفاق، المدراء العامون بالمستشفيات والمراكز التخصصية، مدراء الخدمات الصحية بالمناطق، الأجهزة والجهات التابعة للقطاع، ضرورة الإلتحاق بأعمالهم؛ لتوضيح الإجراءات التي صدرت بحقهم قرارات إيقاف عن العمل.







