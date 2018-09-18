#ليبيا_الآن| بحث مدير عام مركز #طبرق الطبى، أمس الأثنين، في أجتماع موسع مع كل مدراء الإدارت بالمركز، العمل الطبى والإدارى داخل المركز، وحل المشاكل التى تواجه العمل.









