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#ليبيا_الآن| بحث مدير عام مركز #طبرق الطبى، أمس الأثنين، في أجتماع موسع مع كل …

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث مدير عام مركز #طبرق الطبى، أمس الأثنين، في أجتماع موسع مع كل مدراء الإدارت بالمركز، العمل الطبى والإدارى داخل المركز، وحل المشاكل التى تواجه العمل.





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