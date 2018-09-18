ليبيا_الآن| أفتتح معرض للصناعات التقليدية، في دورته الأولى، بمدينة #نالوت، يو…

#ليبيا_الآن| أفتتح معرض للصناعات التقليدية، في دورته الأولى، بمدينة #نالوت، يوم السبت 15 سبتمبر، الذي يستمر لمدة 4 أيام، بصالة المعارض بمكتب الثقافة نالوت، نظمه مكتب الثقافة نالوت، بالتعاون مع جمعية توينزا للنهوض بالمرأة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_أخبار مراقبة التعليم #بـمصراتة اجتمعت، الاثنين، بمدراء مكاتب التعليم …
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#عاجل| مدير الإعلام بشركة الكهرباء محمد لـ #الرائد : خروج معظم محطات التوليد و…
تم النشر منذُ 47 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| بحث مدير عام مركز #طبرق الطبى، أمس الأثنين، في أجتماع موسع مع كل …
تم النشر منذُ 47 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| طلبت إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، أمس الأثنين، من جميع العاملين…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك