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#ليبيا_الآن| أفتتح معرض للصناعات التقليدية، في دورته الأولى، بمدينة #نالوت، يو…

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أفتتح معرض للصناعات التقليدية، في دورته الأولى، بمدينة #نالوت، يوم السبت 15 سبتمبر، الذي يستمر لمدة 4 أيام، بصالة المعارض بمكتب الثقافة نالوت، نظمه مكتب الثقافة نالوت، بالتعاون مع جمعية توينزا للنهوض بالمرأة.






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