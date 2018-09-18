ليبيا_الآن| أفتتح معرض للصناعات التقليدية، في دورته الأولى، بمدينة #نالوت، يو…

#ليبيا_الآن| أفتتح معرض للصناعات التقليدية، في دورته الأولى، بمدينة #نالوت، يوم السبت 15 سبتمبر، الذي يستمر لمدة 4 أيام، بصالة المعارض بمكتب الثقافة نالوت، نظمه مكتب الثقافة نالوت، بالتعاون مع جمعية توينزا للنهوض بالمرأة.











