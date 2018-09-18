قصة فتاة أمتهنت عرض الأزياء في ليبيا , بين التقبل و المعارضة كيف كانت ردة فعل ا…

#ليبيا_توا_#رؤيا هي شابة ليبية دخلت مجال عرض الأزياء من قلب العاصمة طرابلس ، كيف كانت تجربتها ؟ و كيف كانت ردة فعل المجتمع إتجاهها؟هذا و بالإضافة إلى الأخبار و أخر مستجدات مواقع التواصل الإجتماعي في ليبيا. شاركونا الحوار مع #سالم_بوخشيم عبر #راديو_الآن بالإتصال على رقم البرنامج عن طريق الواتساب أو بالاتصال العادي :0913532430.

Posted by Al Aan FM on Monday, September 17, 2018