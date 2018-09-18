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#ليبيا_الآن| أستنكر المجلس البلدي #الكفرة ومجلس الحكماء والشورى، تقرير خبراء ا…

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أستنكر المجلس البلدي #الكفرة ومجلس الحكماء والشورى، تقرير خبراء الأمم المتحدة، بشأن الكتائب العسكرية بالمدينة، والمنضوية تحت القيادة العامة للجيش الليبي.

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