ليبيا_الآن| أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن مهندسو وفنيو مركز التحكم باشرو فو…

#ليبيا_الآن| أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن مهندسو وفنيو مركز التحكم باشرو فوراً بتغذية جزء من مدينة #طرابلس عن طريق محطتي الخمس ومصراتة، بعد انقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية من طرابلس إلى رأس جدير والجبل الغربي، والمنطقة الجنوبية، لإصابة دائرتي الهضبة الجنوب (1-2)، نتيجة الإشتباكات #بطرابلس.