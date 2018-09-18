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#ليبيا_الآن| أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن مهندسو وفنيو مركز التحكم باشرو فو…

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن مهندسو وفنيو مركز التحكم باشرو فوراً بتغذية جزء من مدينة #طرابلس عن طريق محطتي الخمس ومصراتة، بعد انقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية من طرابلس إلى رأس جدير والجبل الغربي، والمنطقة الجنوبية، لإصابة دائرتي الهضبة الجنوب (1-2)، نتيجة الإشتباكات #بطرابلس.

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