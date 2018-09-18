عاجل| المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي لـ #الرائد: حالة الإظ…

المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي لـ #الرائد: حالة الإظلام لم تكن للمنطقة الغربية بالكامل، بل للجزء الجنوبي والغربي لـ #طرابلس حتي رأس اجدير.
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ٌقناة الرائد
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