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#عاجل| المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي لـ #الرائد: حالة الإظ…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|

المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي لـ #الرائد: حالة الإظلام لم تكن للمنطقة الغربية بالكامل، بل للجزء الجنوبي والغربي لـ #طرابلس حتي رأس اجدير.

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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