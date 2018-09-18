#ليبيا_الآن| أنطلقت فعاليات الملتقي الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا، صباح اليوم الثلاثاء، تحت شعار “الواقع والتطلعات”، بفندق المنارة #سوسة، برعاية وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.