#ليبيا_الآن| أنطلقت فعاليات الملتقي الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا، صباح اليوم الثلاثاء، تحت شعار “الواقع والتطلعات”، بفندق المنارة #سوسة، برعاية وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.
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