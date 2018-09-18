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#ليبيا_الآن| أنطلقت فعاليات الملتقي الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا، صباح…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أنطلقت فعاليات الملتقي الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا، صباح اليوم الثلاثاء، تحت شعار “الواقع والتطلعات”، بفندق المنارة #سوسة، برعاية وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

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قناة الان

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