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#ليبيا_الآن| بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، أمس …

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، أمس الأثنين، مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، الخطة التدريبة لهيئة الشرطة عبر شركات متخصصة، لرفع كفاءة ضباط هيئة الشرطة، وضباط الصف والجنود والأفراد.


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