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#ليبيا_الآن| أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، أمس الأثنين، بحضور وزير المواصلا…

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، أمس الأثنين، بحضور وزير المواصلات المكلف، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة المطارات، ومدير مطار معيتيقة الدولي، تشكيل قوة من وزارة الداخلية؛ مكونة من ضباط وضباط صف وأفراد، لتأمين وحماية مطار معيتيقة الدولي.



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