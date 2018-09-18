ليبيا_الآن| أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، أمس الأثنين، بحضور وزير المواصلا…

#ليبيا_الآن| أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، أمس الأثنين، بحضور وزير المواصلات المكلف، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة المطارات، ومدير مطار معيتيقة الدولي، تشكيل قوة من وزارة الداخلية؛ مكونة من ضباط وضباط صف وأفراد، لتأمين وحماية مطار معيتيقة الدولي.





