ليبيا_الآن| أعلن صندوق موازنة الأسعار فرع المنطقة الشرقية، أمس الأثنين، عن كشو…

#ليبيا_الآن| أعلن صندوق موازنة الأسعار فرع المنطقة الشرقية، أمس الأثنين، عن كشوفات المخابز لبلديات #بنغازي #قمينس #سلوق، التي أستلمت مخصصاتها لسلعة الدقيق من ساحة الكيش بمدينة بنغازي، حيث صرفت يوم السبت “27,610 كيس”ل114 مخبز، ويوم الإثنين “19,370 كيس”ل73 مخبز.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | إلتقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب رئيس ل…
تم النشر منذُ 10 دقائق
#الرائد_أخبار قوة حماية وتأمين #سرت تضبط، الاثنين، شاحنات محملة بوقود الديزل …
تم النشر منذُ 34 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء،…
تم النشر منذُ 44 دقيقة
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك