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#ليبيا_الآن| أعلن صندوق موازنة الأسعار فرع المنطقة الشرقية، أمس الأثنين، عن كشو…

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلن صندوق موازنة الأسعار فرع المنطقة الشرقية، أمس الأثنين، عن كشوفات المخابز لبلديات #بنغازي #قمينس #سلوق، التي أستلمت مخصصاتها لسلعة الدقيق من ساحة الكيش بمدينة بنغازي، حيث صرفت يوم السبت “27,610 كيس”ل114 مخبز، ويوم الإثنين “19,370 كيس”ل73 مخبز.












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