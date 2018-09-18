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#عاجل| وزير الداخلية عبد السلام عاشور ينفي لـ #الرائد تدخل القوة المشتركة بقي…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|

وزير الداخلية عبد السلام عاشور ينفي لـ #الرائد تدخل القوة المشتركة بقيادة اللواء أسامة الجويلي في فض الاشتباكات جنوب #طرابلس.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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