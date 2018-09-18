عاجل| وزير الداخلية عبد السلام عاشور ينفي لـ #الرائد تدخل القوة المشتركة بقي…

وزير الداخلية عبد السلام عاشور ينفي لـ #الرائد تدخل القوة المشتركة بقيادة اللواء أسامة الجويلي في فض الاشتباكات جنوب #طرابلس.
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