ليبيا_الآن| تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، صور ملصقات للق…

#ليبيا_الآن| تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، صور ملصقات للقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، في شوارع العاصمة #طرابلس.
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