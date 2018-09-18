#ليبيا_الآن| أصدر وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الأثنين، قرار رقم (210) لسنة 2018م، بشأن تحديد ضوابط وأسس تنسيب الطلبة؛ من حملة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2017م.
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