ليبيا_الآن| بحث رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق خيضر مالك، أمس الاثني…

#ليبيا_الآن| بحث رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق خيضر مالك، أمس الاثنين، ورئيس مجلس حكماء وأعيان غات المدينة، ومدير فرقة غات التراثية للفنون الشعبية، آليات إعادة تنشيط حركة السياحة الصحراوية بمدينة #غات، وأحياء مهرجان غات السياحي الدولي، بالتنسيق مع المجلس البلدي.