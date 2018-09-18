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#ليبيا_الآن| بحث رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق خيضر مالك، أمس الاثني…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق خيضر مالك، أمس الاثنين، ورئيس مجلس حكماء وأعيان غات المدينة، ومدير فرقة غات التراثية للفنون الشعبية، آليات إعادة تنشيط حركة السياحة الصحراوية بمدينة #غات، وأحياء مهرجان غات السياحي الدولي، بالتنسيق مع المجلس البلدي.

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