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#ليبيا_الآن| زار وكيل الهيئة لشؤون االثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية ال…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار وكيل الهيئة لشؤون االثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة محمود المجر، أمس الأثنين، النصب التذكاري المقام بمنطقة زاوية جنزور ببلدية #بئر_الأشهب، بمناسبة الذكرى 87 لأستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، المقام في مكان ولادته.





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