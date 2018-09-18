ليبيا_الآن| زار وكيل الهيئة لشؤون االثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية ال…

#ليبيا_الآن| زار وكيل الهيئة لشؤون االثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة محمود المجر، أمس الأثنين، النصب التذكاري المقام بمنطقة زاوية جنزور ببلدية #بئر_الأشهب، بمناسبة الذكرى 87 لأستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، المقام في مكان ولادته.
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