ليبيا_الآن| زار وكيل الهيئة لشؤون االثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية ال…

#ليبيا_الآن| زار وكيل الهيئة لشؤون االثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة محمود المجر، أمس الأثنين، النصب التذكاري المقام بمنطقة زاوية جنزور ببلدية #بئر_الأشهب، بمناسبة الذكرى 87 لأستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، المقام في مكان ولادته.









