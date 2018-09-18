عاجل| رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة لـ #الرائد: أرجع…

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رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة لـ #الرائد: أرجعنا 60 % من الشبكة، ونتوقع أن تعود إلى وضعها الطبيعي مساء اليوم.