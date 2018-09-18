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#عاجل| رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة لـ #الرائد: أرجع…

تم النشر منذُ 1 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة لـ #الرائد: أرجعنا 60 % من الشبكة، ونتوقع أن تعود إلى وضعها الطبيعي مساء اليوم.

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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