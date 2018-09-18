#ليبيا_الآن| رفع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، أمس الاثنين، أقصي درجات الإستعداد بين منستبي الفرع، وإتخاذ التدابير الأمنية لتأمين مراكز الإيواء التابعة له، والمرافق الحيوية بالعاصمة #طرابلس، وفق الخطة الأمنية التي وضعت من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية.
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