ليبيا_الآن| باشرت بلدية #بنغازى، برصف التصدعات والتشققات والحفر، اليوم الثلاث…

#ليبيا_الآن| باشرت بلدية #بنغازى، برصف التصدعات والتشققات والحفر، اليوم الثلاثاء، بالطريق الرئيسي مقابل للمدخل الرئيسى لمركز بنغازي الطبي ومستشفى طب وجراحة الأطفال، بإشراف مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بنغازى، الذي تنفذه شركة برقة للمقاولات والأستثمار العقارى.



