عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_أخبار قوة حماية وتأمين #سرت تضبط، الاثنين، شاحنات محملة بوقود الديزل …
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| باشرت بلدية #بنغازى، برصف التصدعات والتشققات والحفر، اليوم الثلاث…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
عاجل :إطلاق صافرات الانذار بخزانات النفط جراء تجدد الاشتباكات بالعاصمة طرابلس
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
#ليبيا_الآن| رفع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، أمس الاثنين، أقصي…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك