#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، ورئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية #لطرابلس الكبرى، أخر التدابير التي اتخذتها اللجنة حيال المهام الموكلة اليها، وأهمية دور اللجنة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، التي ستعمل على تأمين الاستحقاقات الإنتخابية القادمة.
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