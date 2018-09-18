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#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء،…

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، ورئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية #لطرابلس الكبرى، أخر التدابير التي اتخذتها اللجنة حيال المهام الموكلة اليها، وأهمية دور اللجنة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، التي ستعمل على تأمين الاستحقاقات الإنتخابية القادمة.




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