ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفير #روسيا لدى #لي…

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفير #روسيا لدى #ليبيا إيفان مولوتكوف، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية. وبحث الطرفان عملية طباعة العملة الليبية في روسيا، حيث اعتبر المشري أن هذه العملية تؤثر على الوضع الاقتصادي الليبي، مطالبًا بالتعامل فقط ع الأطراف المنبثقة عن الاتفاق السياسي.