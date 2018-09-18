ليبيا_الآن | #فيديو | عقدت الحكومة المؤقتة اجتماعها العادي السادس للعام الحال…



#ليبيا_الآن | #فيديو | عقدت الحكومة المؤقتة اجتماعها العادي السادس للعام الحالي في مقر ديوان مجلس الوزراء، واتخذت جملة من الإجراءات والقرارات الهامة. ووافق المجلس على تعديل قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا المتعلق بنقل تبعية الحرس الجامعي إلى وزارة الداخلية. كما وافق المجلس على منح الإذن لمراقبة الخدمات المالية #سرت بالتعاقد لصيانة مقر الخدمات المالية بالبلدية. ووافق المجلس على ترفيع مستشفى #سوسة القروي الى مستشفى عام بسعة 80 سرير، وعلى اعتماد مركز لعلاج مرضى السكري ومصرف الدم ببلدية #إجدابيا، إضافة إلى ترفيع مستشفى #تاكنس القروي الى مستشفى عام. كما تم إلغاء الموافقات الأمنية وكافة القيود الأمنية الخاصة بالسفر للمواطنيين الليبيين عبر كافة المنافذ التابعة للحكومة المؤقتة، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت احتراما لحرية التنقل دون أذونات أمنية مسبقة.