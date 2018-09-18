ليبيا_الآن | إلتقى عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع رئيس اللجنة المركزية لتع…

#ليبيا_الآن | إلتقى عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع رئيس اللجنة المركزية لتعويضات المباني المتضررة جراء العمليات العسكرية المهندس ناصر ارفيدة بحضور المهندس مختار محمد صالح من مكتب سرت في جهاز مشروعات الاسكان والمرافق، لمناقشة آخر خطوات جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق لاستكمال تدقيق تعويضات 2011







