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#ليبيا_الآن | إلتقى عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع رئيس اللجنة المركزية لتع…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع رئيس اللجنة المركزية لتعويضات المباني المتضررة جراء العمليات العسكرية المهندس ناصر ارفيدة بحضور المهندس مختار محمد صالح من مكتب سرت في جهاز مشروعات الاسكان والمرافق، لمناقشة آخر خطوات جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق لاستكمال تدقيق تعويضات 2011




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