ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة ترصد مبلغ 100 مليون دينار ليبي كدفعة أو…

#ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة ترصد مبلغ 100 مليون دينار ليبي كدفعة أولى لتمكين القطاعات الخدمية في المنطقة الجنوبية ورفدها بعدد من المشاريع، على أن يتم التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل.