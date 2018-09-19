ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة ترصد مبلغ 100 مليون دينار ليبي كدفعة أو…

#ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة ترصد مبلغ 100 مليون دينار ليبي كدفعة أولى لتمكين القطاعات الخدمية في المنطقة الجنوبية ورفدها بعدد من المشاريع، على أن يتم التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل.
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