#ليبياـالآن| نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول أمني غربي لم تفصح عن هويته، أن #تنظيم #داعش الإرهابي نهب #سرت أثناء سيطرته عليها، ولديه موارد مالية تؤهلة لإعادة تجنيد مسلحين، والدخول مجددًا في المعادلة #الليبية. كما أشارت الصحيفة، أن #داعش استطاع أن يصنع له موطئ قدم بين مهربي المهاجرين غير الشرعيين في #ليبيا.