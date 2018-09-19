#ليبياـالآن| نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول أمني غربي لم تفصح عن هويته، أن #تنظيم #داعش الإرهابي نهب #سرت أثناء سيطرته عليها، ولديه موارد مالية تؤهلة لإعادة تجنيد مسلحين، والدخول مجددًا في المعادلة #الليبية. كما أشارت الصحيفة، أن #داعش استطاع أن يصنع له موطئ قدم بين مهربي المهاجرين غير الشرعيين في #ليبيا.
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