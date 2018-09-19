#عاجل| المجلس الرئاسي يقرر تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 183% من قيمتها، وفق النشرة اليومية لأسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي. #ليبيا
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