عاجل

#عاجل| …

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل| المجلس الرئاسي يقرر تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 183% من قيمتها، وفق النشرة اليومية لأسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي. #ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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