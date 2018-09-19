عاجل

#ليبيا_الآن| ستباشر الشركة العامة للمياه والصرف الصحى، غداً الخميس، بأعمال صيان…

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| ستباشر الشركة العامة للمياه والصرف الصحى، غداً الخميس، بأعمال صيانة ومعالجة طفح مياه الصرف الصحي، بشارع سالم سويكر، خلف بيوت الطالبات سابقا بمنطقة الحميضة، بإشراف ادارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية #بنغازى، حيث نبهت البلدية بأنه سيتم أقفال الشارع حتى الإنتهاء من أعمال الصيانة.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك