ليبيا_الآن| ستباشر الشركة العامة للمياه والصرف الصحى، غداً الخميس، بأعمال صيان…

#ليبيا_الآن| ستباشر الشركة العامة للمياه والصرف الصحى، غداً الخميس، بأعمال صيانة ومعالجة طفح مياه الصرف الصحي، بشارع سالم سويكر، خلف بيوت الطالبات سابقا بمنطقة الحميضة، بإشراف ادارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية #بنغازى، حيث نبهت البلدية بأنه سيتم أقفال الشارع حتى الإنتهاء من أعمال الصيانة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 12 دقيقة
#ليبيا_الآن| وزعت لجنة الأزمة ببلدية #ترهونة، الدقيق المدعوم للمخابز، وستبدأ ا…
تم النشر منذُ 30 دقيقة
هل توافق على تغير سعر صرف الدولار إلى 3.90 ؟
تم النشر منذُ 45 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
#ليبيا_الآن| نظم المجلس البلدي #الزاوية، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان…
تم النشر منذُ 46 دقيقة
أضف تعليقـك