ليبيا_الآن| ستباشر الشركة العامة للمياه والصرف الصحى، غداً الخميس، بأعمال صيان…

#ليبيا_الآن| ستباشر الشركة العامة للمياه والصرف الصحى، غداً الخميس، بأعمال صيانة ومعالجة طفح مياه الصرف الصحي، بشارع سالم سويكر، خلف بيوت الطالبات سابقا بمنطقة الحميضة، بإشراف ادارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية #بنغازى، حيث نبهت البلدية بأنه سيتم أقفال الشارع حتى الإنتهاء من أعمال الصيانة.