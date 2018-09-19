#ليبيا_الآن| تصريح الممثل الخاص ببعثة الأمم المتحدة غسان سلامة، لوفد من الهيئة الطرابلسية: نحن نعمل على مدار 24 ساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة؛ ووقف إطلاق النار؛ وأي تحركات عدائية باتجاه العاصمة، وتغول التشكيلات المسلحة على المؤسسات السيادية، ونعمل على أن نجنب #طرابلس ما حصل في 2014.



