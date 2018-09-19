#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، موضوع الإستفتاء على المشروع، وآلية العمل التي تقود إلى استفتاء المواطنين الذي يمثل المرحلة النهائية للمسار التأسيسي.
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