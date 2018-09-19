ليبيا_الآن| أجرت اللجنة المركزية المكلفة من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط، يوم ال…

#ليبيا_الآن| أجرت اللجنة المركزية المكلفة من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الأثنين، الإمتحانات التفاضلية لقبول الطلبة الجدد للدفعة (49)، بمعهد النفط للتأهيل والتدريب #بطرابلس، والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية #بالزاوية للعام 2018 – 2019.
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