#ليبيا_الآن| رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا، قيام المجلس الرئاسي، بالتفاهم مع المصرف المركزي والمجلسين، بالبدء بتنفيذ حزمة الإصلاحات الإقتصادية، آملين أن تتحسن معها أوضاع كل المواطنين ومعيشتهم اليومية.
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