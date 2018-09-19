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‏ #ليبيا_الآن| رحبت بعثة ‎الأمم المتحدة للدعم في ‎ #ليبيا، قيام المجلس الرئاسي، …

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| رحبت بعثة ‎الأمم المتحدة للدعم في ‎ #ليبيا، قيام المجلس الرئاسي، بالتفاهم مع المصرف المركزي والمجلسين، بالبدء بتنفيذ حزمة الإصلاحات الإقتصادية، آملين أن تتحسن معها أوضاع كل المواطنين ومعيشتهم اليومية.

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