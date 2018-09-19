‏ #ليبيا_الآن| رحبت بعثة ‎الأمم المتحدة للدعم في ‎ #ليبيا، قيام المجلس الرئاسي، بالتفاهم مع المصرف المركزي والمجلسين، بالبدء بتنفيذ حزمة الإصلاحات الإقتصادية، آملين أن تتحسن معها أوضاع كل المواطنين ومعيشتهم اليومية.