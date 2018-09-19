#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، وبرنامج الإصلاح الإقتصادي، ومعالجة الأثار المترتبة على تنفيذها.
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