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#ليبيا_الآن| نظم المجلس البلدي #الزاوية، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نظم المجلس البلدي #الزاوية، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان المرأة وتحديات المرحلة الإنتخابية، مع حملة بثلاثين نبدوها، التي علي مستوى ليبيا كاملة، ومستمرة علي كافة المدن! مؤكدةً علي دور ودعم وتوعية المرأة في العملية الانتخابية.





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