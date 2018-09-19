#ليبيا_الآن| نظم المجلس البلدي #الزاوية، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان المرأة وتحديات المرحلة الإنتخابية، مع حملة بثلاثين نبدوها، التي علي مستوى ليبيا كاملة، ومستمرة علي كافة المدن! مؤكدةً علي دور ودعم وتوعية المرأة في العملية الانتخابية.
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قناة الان
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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