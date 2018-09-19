ليبيا_الآن| وزعت لجنة الأزمة ببلدية #ترهونة، الدقيق المدعوم للمخابز، وستبدأ ا…

#ليبيا_الآن| وزعت لجنة الأزمة ببلدية #ترهونة، الدقيق المدعوم للمخابز، وستبدأ المخابز بالعمل وبيع الـ 6 أرغف بدينار، وستقوم اللجنة بتوفير الدقيق إسبوعياً للمخابز، وتتابعها من حيث مواصفات الوزن والعجن، وإيقاف وسحب الترخيص، وإيقاف توفير الدقيق على المخالفة منها.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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