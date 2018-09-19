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#ليبيا_الآن| سلمت لجنة الأزمة ببلدية #أبوسليم، لمكتب الخدمات الصحية، بعض الإحت…

تم النشر منذُ 1 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| سلمت لجنة الأزمة ببلدية #أبوسليم، لمكتب الخدمات الصحية، بعض الإحتياجات والمشغلات، والمستلزمات الطبية، المقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.





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