ليبيا_الآن| سلمت لجنة الأزمة ببلدية #أبوسليم، لمكتب الخدمات الصحية، بعض الإحت…

#ليبيا_الآن| سلمت لجنة الأزمة ببلدية #أبوسليم، لمكتب الخدمات الصحية، بعض الإحتياجات والمشغلات، والمستلزمات الطبية، المقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.
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