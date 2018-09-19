ليبيا_الآن| سلمت لجنة الأزمة ببلدية #أبوسليم، لمكتب الخدمات الصحية، بعض الإحت…

#ليبيا_الآن| سلمت لجنة الأزمة ببلدية #أبوسليم، لمكتب الخدمات الصحية، بعض الإحتياجات والمشغلات، والمستلزمات الطبية، المقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.









