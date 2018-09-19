ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #طبرق الناجي مأزق، وعضو المجلس البلدي ناصر موسى، و…

#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #طبرق الناجي مأزق، وعضو المجلس البلدي ناصر موسى، ومدير مكتب المشروعات نصر شرح البال، مع مسؤولي الشركات الوطنية المنفذة للمشاريع بطبرق، نسب إنجازها، والمشاكل التي تعرقل عملهم، لتقديمها بتقرير لرئاسة وزراء الحكومة المؤقتة.





