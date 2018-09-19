ليبيا_الآن| وزعت وزارة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الثلاثا…

#ليبيا_الآن| وزعت وزارة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الثلاثاء، مخصصات الدفعة الثالثة من الدقيق على المخابز العاملة بمدينة #بنغازي، بالتنسيق مع صندوق موازنة الأسعار، وجهاز مكافحة الظواهر السلبية بالبحث الجنائي، والحرس البلدى، والأمن الداخلي، والأجهزة الأمنية الآخر.
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