عاجل

#ليبيا_الآن| وزعت وزارة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الثلاثا…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وزعت وزارة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الثلاثاء، مخصصات الدفعة الثالثة من الدقيق على المخابز العاملة بمدينة #بنغازي، بالتنسيق مع صندوق موازنة الأسعار، وجهاز مكافحة الظواهر السلبية بالبحث الجنائي، والحرس البلدى، والأمن الداخلي، والأجهزة الأمنية الآخر.





عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك