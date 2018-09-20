ليبيا_الآن| تعثرت عملية السلام في ليبيا، ولازالت البلاد غارقة في الفوضى والتنا…

#ليبيا_الآن| تعثرت عملية السلام في ليبيا، ولازالت البلاد غارقة في الفوضى والتناحر من أجل السيطرة على السلطة، وخلافات كبيرة مازالت تعرقل عملية السلام، التي يطمح الليبيون في الوصول إليها،

برأيكم هل يمكن أحلال السلام في #ليبيا؟

