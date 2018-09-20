#ليبيا_الآن | سلّمت بلدية #سرت 6 مضخات لمياه الشرب للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ليتم البدء في تركيبها على الفور في منطقتي جارف والثلاثين كدفعة أولى، على أن تليها باقي المناطق التي تعاني من مشكلة توفر مياه الشرب.
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