عاجل

#ليبيا_الآن | سلّمت بلدية #سرت 6 مضخات لمياه الشرب للشركة العامة للمياه والصرف…

تم النشر منذُ 33 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | سلّمت بلدية #سرت 6 مضخات لمياه الشرب للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ليتم البدء في تركيبها على الفور في منطقتي جارف والثلاثين كدفعة أولى، على أن تليها باقي المناطق التي تعاني من مشكلة توفر مياه الشرب.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك