#ليبيا_الآن | أعلنت بلدية #بنغازى إقفال شارع عمارات الحميضة الشارع المتفرع من شارع سالم اسويكر خلف بيوت الطالبات سابقًا بدءًا من اليوم،لحين انتهاء أعمال الصيانة فيه، حيث ستباشر الشركة العامة للمياه والصرف الصحى بأعمال صيانة و معالجة طفح مياه الصرف الصحي.
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