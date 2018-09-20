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#ليبيا_الآن | أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط بيانًا استنكرت فيه سقوط صاروخ في …

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط بيانًا استنكرت فيه سقوط صاروخ في ساحة مبنى الشؤون المالية في الشركة مسفرًا عن أضرار مادية ونشوب للحرائق في مناطق عدة خلف أسوار المستودع، وسقوط قذيفة على سقف مبني الإدارة العامة للمبيعات، معربةً عن قلقها إزاء تأزم الوضع في جنوب مدينة #طرابلس من جديد.

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