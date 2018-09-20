#ليبياـالآن| اشتعال إحدى محوّلات الكهرباء جراء الاشتباكات التي شهدتها مطقة وداي الربيع في العاصمة #طرابلس.
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