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#ليبياـالآن|الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في #درنة تواصل القبض على الأشخاص…

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن|الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في #درنة تواصل القبض على الأشخاص المشتبه بهم في دعم الجماعات الإرهابية، بعد أن حاول أحد المتعاطفين مع الجماعات الإرهابية، أمس الأربعاء، تفجير مركبة تابعة للأمن المركزي كانت مركونة قرب عيادة النجاح في منطقه الساحل الشرقي بالمدينة.

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قناة الان

قناة الان

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